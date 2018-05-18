Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе

О задержании стало известно 18 мая.

По подозрению в убийстве 40-летней женщины задержан еще один подозреваемый — местный житель, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подробности не разглашаются в интересах следствия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе 16-летний подросток ударил женщину камнем и задушил. По данным следствия, вечером 13 мая подросток вместе с местными жителями проводил досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. По словам подозреваемого, он находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице Первомайской между ним и женщиной возник конфликт. Во время ссоры подросток ударил камнем в область головы женщины, она упала на землю, после этого он ее задушил. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили тело погибшей.

В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу.

СК разыскивает свидетелей убийства женщины в поселке Псебай Мостовского района.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник