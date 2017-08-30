Задержанный в Краснодаре парень признался в стрельбе в сотрудников ДПС

Появилось видео задержания Никиты Медведева, подозреваемого в стрельбе по полицейским.

На кадрах слышно, как правоохранители задают ему вопросы. Никита Медведев признался полицейским, что в сотрудников ДПС на улице Тургенева стрелял он. Подозреваемый также сообщил, что не может назвать адрес, где спрятал оружие, с которым скрылся с места преступления, но может показать это место. Он заявил, что не может рассказать, где скрывается его подельник, 25-летний Дмитрий Карачкин, так как «они разбежались», сообщают «Кубанские новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 30 августа задержали 21-летнего Никиту Медведева.

В Краснодаре 28 августа во время проверки документов 21-летний водитель Toyota Camry открыл стрельбу по полиции и попытался скрыться. В результате был ранен стажер полицейского. Началась погоня, во время которой злоумышленник продолжал стрелять по патрульной машине. Скрываясь от сотрудников ДПС, водитель в районе улицы Тургенева врезался в машины на светофоре, вышел из автомобиля и покинул место преступления. В розыск объявили 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. К розыску подозреваемых присоединились ОМОН и СОБР. По данным СМИ, задержанный после перестрелки в Краснодаре оказался экс-лидером бандитской группировки.

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