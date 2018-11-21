Задержанный в Краснодаре рэпер Хаски отказался пройти медосвидетельствование

Вечером 21 ноября на улице Красноармейской музыкант устроил уличное выступление и дебош возле ночного клуба.

«Задержан (пролицейскими) он сейчас был лишь для беседы», — сообщил источник телеканала «360».

Отказ от медицинского освидетельствования может стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 19.3 КоАП.

Полиция обязана зафиксировать это в протоколе, после чего рэпера могут оштрафовать. Также по этой статье ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Официальных комментариев по поводу задержания рэпера в полиции пока не предоставили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу чужого автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли музыканта с крыши машины и увели.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник