Федеральная служба безопасности России направила ходатайство в Лефортовский районный суд Москвы.
Адвокат одного из задержанных Сергей Бадамшин заявил, что следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Суд 15 января рассмотрит это решение, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.
По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.
Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.
Президент России и глава МИД РФ назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.
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