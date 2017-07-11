Задолженность кубанских котельных достигла 4 млрд рублей

На межведомственной комиссии в администрации края 11 июля сообщили, что долги могут помешать работе котельных. Совещание провел вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Районные власти, представители энергетических компаний, прокуратура и судебные приставы собрались, чтобы решить, как погасить долг, который достигает почти 4 млрд рублей. Образовался он просто: владельцы квартир не платят за тепло и горячую воду, задерживают переводы и управляющие компании. В итоге теплоснабжающие организации не могут погашать счета, которые выставляют поставщики газа. Последние, в свою очередь, с должниками — то есть котельными — борются отключениями. В итоге страдают люди. Самая сложная ситуация сейчас в Горячем Ключе, Усть-Лабинском и Кущевском районах, а также в Краснодаре.

«Мы сегодня поставили задачу перед предприятиями. Работа по взысканию задолженности потребителей будет сейчас организована муниципальными образованиями и предприятиями, задача поставлена губернатором. Через месяц вернемся к этому вопросу и посмотрим, каких результатов мы достигли», — сказал министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

Чтобы решить проблему, необходимо проанализировать ситуацию в каждом муниципалитете. И погасить долги, если не полностью, то хотя бы наполовину уже к грядущему отопительному сезону, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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