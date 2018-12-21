Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

21 декабря в 18:24
Олимпийская чемпионка получила 80,62 балла.
Алина Загитова оторвалась от соперниц почти на шесть баллов. Александра Трусова занимает второе место (74,96 балла). Алена Косторная стала третьей (74,40), столько уже у Станиславы Константиновой. Анна Щербакова — пятая (74,09).
Двукратный серебряный призер Пхенчхана Евгения Медведева допустила ошибку в каскаде и упала с двойного акселя, ее оценка — 62,24 балла. По итогам проката короткой программы фигуристка занимает 14-е место, сообщает телеканал «360».
Произвольная программа чемпионата России в одиночном женском катании состоится 22 декабря.
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