Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

21 декабря в 18:24

Олимпийская чемпионка получила 80,62 балла.

Алина Загитова оторвалась от соперниц почти на шесть баллов. Александра Трусова занимает второе место (74,96 балла). Алена Косторная стала третьей (74,40), столько уже у Станиславы Константиновой. Анна Щербакова — пятая (74,09).

Двукратный серебряный призер Пхенчхана Евгения Медведева допустила ошибку в каскаде и упала с двойного акселя, ее оценка — 62,24 балла. По итогам проката короткой программы фигуристка занимает 14-е место, сообщает телеканал «360».

Произвольная программа чемпионата России в одиночном женском катании состоится 22 декабря.

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