Заговорили о возможной войне между Россией и НАТО

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржека заявил о возможности войны между Россией и НАТО, сообщает чешское издание Novinku.

По его словам, вооруженные силы Чехии уже начали готовиться к потенциально насильственной конфликта, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом. Не невозможно, но возможно», — сказал он.

Военный представитель также напомнил, что Чехия является членом НАТО. Это дает как преимущества, так и накладывает на страну определенные обязательства.

“Если начнется война, по планам альянса, в сражения вступит большое количество чешских солдат”, – добавил он.

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Начальник Генштаба Чехии заявил, что в этом случае его страна учтет опыт войны России против Украины для укрепления национальной безопасности и устранения зависимости от российских энергопоставок.