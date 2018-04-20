Загранпаспорт с чипом станет дороже на 1,5 тыс. рублей

Правительство России увеличило госпошлины на документы нового образца.

Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект. Он повышает плату за выдачу водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и загранпаспорта нового поколения. Получение последнего обойдется теперь в 5 тыс. рублей, а за права на управление автомобилем нужно будет перечислить в бюджет 3 тыс. рублей. Госпошлины на эти документы старого образца не изменятся.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник