Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста

Открытие движения намечено на вторую половину мая.
Заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения.
Первую очередь строительства, автодорожный участок, выполняла компания «Стройгазмонтаж», сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Беспилотный транспорт испытали на автоподходе к Крымскому мосту.
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Строительство Керченского моста
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