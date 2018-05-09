Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста

Открытие движения намечено на вторую половину мая.

Заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения.

Первую очередь строительства, автодорожный участок, выполняла компания «Стройгазмонтаж», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Беспилотный транспорт испытали на автоподходе к Крымскому мосту.

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Строительство Керченского моста

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