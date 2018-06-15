Заключенные кубанской колонии изготовят кровати для студенческого общежития

Исправительная колония №9 УФСИН России по Краснодарскому краю заключила договор с Краснодарским монтажным техникумом на поставку 90 кроватей для студенческого общежития.
Общая сумма контракта составила почти 500 тыс. рублей. Договор на поставку кроватей заключили при поддержке администрации Краснодарского края — власти включили производства учреждений ФСИН в список поставщиков для бюджетных предприятий.
До этого в колонии № 9 кровати на металлическом каркасе изготавливали только для нужд исправительных учреждений. По желанию заказчика дизайн переработали, внесли изменения в типовую конструкцию.
Возможность приобретения товаров и услуг бюджетными учреждениями у предприятий учреждений УИС без торгов закреплена на краевом законодательном уровне по инициативе руководства регионального УФСИН, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту