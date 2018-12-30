Для осужденных также проведут конкурсы.



Осужденным, которые отбывают наказание в исправительных колония России, в ночь на 1 января покажут добрые новогодние фильмы, а таже предложат принять участие в конкурсах.

В ведомстве напомнили, что проведение концертов художественной самодеятельности, театрализованных постановок и показ кино является традиционным для организации досуга заключенных. Они участвуют в конкурсах, викторинах на знание обычаев празднования Нового года и Рождества.

Заключенные примут участие в благотворительной акции — изготовят мягкие игрушки, которые отправят в детские дома, сообщает РИА «Новости».

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