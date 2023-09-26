Закон о повышении полномочий педагогов может вступить в силу в ближайшее время

Определены принципы прав, обязанностей учителей, основные гарантии их деятельности, вознаграждения, стимулирования и социальной защиты. Также на этой основе создаются организационно-правовые условия для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности. В нашей стране будет обеспечена их социальная защита и признан статус педагога.

Об этом говорилось на заседании комитета по делам женщин и гендерному равенству Сената.

На мероприятии следующей общей сессии Сената изначально были рассмотрены такие законы, которые планируется обсудить на заседании.

Закон «О статусе учителя» оказался в центре внимания внимание сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, экспертов в данной области.

Данный закон создает прочную правовую основу для повышения влияния и положения учителей в обществе.

В ходе обсуждения, наряду с нормами закона, была отмечена проводимая работа по повышению статуса педагогов и повышению уровня их материального обеспечения, в несколько раз увеличены гонорары. Была введена отдельная надбавка. Рабочая нагрузка педагогов оптимизирована в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Следует сказать, что сегодня 74% тех, кто самоотверженно трудится в сфере образования в нашей республике, — женщины.

В завершение дискуссии принято соответствующее решение комитет был принят.