Закон о повышении полномочий педагогов может вступить в силу в ближайшее время

Определены принципы прав, обязанностей учителей, основные гарантии их деятельности, вознаграждения, стимулирования и социальной защиты. Также на этой основе создаются организационно-правовые условия для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности. В нашей стране будет обеспечена их социальная защита и признан статус педагога.
Об этом говорилось на заседании комитета по делам женщин и гендерному равенству Сената.
На мероприятии следующей общей сессии Сената изначально были рассмотрены такие законы, которые планируется обсудить на заседании.
Закон «О статусе учителя» оказался в центре внимания внимание сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, экспертов в данной области.
Данный закон создает прочную правовую основу для повышения влияния и положения учителей в обществе.
В ходе обсуждения, наряду с нормами закона, была отмечена проводимая работа по повышению статуса педагогов и повышению уровня их материального обеспечения, в несколько раз увеличены гонорары. Была введена отдельная надбавка. Рабочая нагрузка педагогов оптимизирована в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Следует сказать, что сегодня 74% тех, кто самоотверженно трудится в сфере образования в нашей республике, — женщины.
В завершение дискуссии принято соответствующее решение комитет был принят.