Закончилось голосование проекта «Великие имена России»

Три кубанских международных аэропорта — Краснодара, Анапы и Сочи — 4 декабря узнают свои имена.

В эти минуты на одном из федеральных каналов подводят итоги конкурса «Великие имена России». Жители страны практически два месяца выбирали, в честь кого будут названы 47 воздушных гаваней. Всего в голосовании по всей стране приняли участие 5,5 млн человек.

По итогам выборов на сайте проекта лидером среди претендентов в Краснодаре стала Екатерина II, в Анапе вперед вырвался летчик-испытатель, герой Великой Отечественной войны Владимир Коккинаки, а в Сочи первое место досталось космонавту Виталию Севастьянову.

Но это не окончательные итоги. Голосование проводилось еще в соцсетях, по телефону и с помощью анкетирования пассажиров. Итоги будут объявлены в течение часа.

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