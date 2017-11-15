Законопроект о патриотическом воспитании внесли в Госдуму

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России».

Законопроект предполагает регулирование управленческой деятельности госорганов и должностных лиц по исполнению функции государства по воспитанию граждан.

«Целью принятия данного законопроекта является установление единого подхода к патриотическому воспитанию посредством определения полномочий органов государственной власти в сфере патриотического воспитания и определения единого терминологического аппарата в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания», — говорится в пояснительной записке

Нововведение предлагает определить систему патриотического воспитания, реализуемую на федеральном, региональном и местном уровнях. Таким образом планируется установить единообразие в подходе органов госвласти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания россиян, сообщает РИА «Новости».

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