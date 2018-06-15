Законопроект о пенсионной реформе внесут в Госдуму 16 июня

Совет ГД планирует рассмотреть вопрос 18 июня и направить проект в законодательные собрания регионов.

«Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров.

«Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении», — цитирует политика РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

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