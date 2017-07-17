Законопроект об ужесточении наказания за склонение к суициду внесли в Госдуму

Парламентарии планируют ужесточить наказания за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека.

Авторы инициативы предлагают установить наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас предусмотрен максимальный срок пять лет лишения свободы.

Если в результате подобных действий погиб ребенок либо беременная женщина, предлагается установить наказание от шести до 12 лет лишения свободы.

Если склонение к самоубийству детей или беременных касалось двух и более лиц, планируют установить срок наказания от восьми до 15 лет лишения свободы.

Также законопроект предлагает увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах суицида. За такое преступление срок лишения свободы хотят поднять с нынешних четырех лет до пяти-десяти лет лишения свободы.

Если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через Интернет, то срок лишения свободы за такое преступление могут определить от пяти до 15 лет (сейчас до шести лет) лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 7 июня подписал Федеральный закон об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к совершению суицида.

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