Закупайтесь заранее: эксперт рассказала, какие продукты подорожают к Новому году

В первую очередь подорожание затронет импортный алкоголь и деликатесы.

В этом году россиянам советуют заранее закупиться продуктами на праздничный стол, потому что к Новому году многие товары подорожают. В первую очередь цены в магазинах вырастут на импортный алкоголь и деликатесы.

К Новому году ожидается резкое подорожание шампанского. Например, минимальная стоимость бутылки у частных производителей может подняться на 40,7%, а у оптовиков — до 199 рублей (45,3%). В розничных магазинах минимальные цены на игристое вино в среднем вырастут до 239 рублей (на 41,4%).

Специалист рынка Валентина Милашевская советует также заранее позаботиться о покупке импортного алкоголя. Рост цен связан с появлением информации о сокращении заграничных поставок.

Еще одна категория, внимание на которую лучше обратить сейчас, — икра, консервы и праздничные деликатесы. Цены на эту продукцию традиционно начинают расти во второй половине осени из-за приближения Нового года. А еще в цене вырастут импортные овощи и фрукты.

Эксперт прогнозирует, что подорожание затронет мясную и молочную продукцию (на 7-10%), а также крупы и хлебобулочные изделия (до 5%). Это связано с ростом издержек у фермеров, которые закладывают в конечную продукцию возросшую стоимость удобрений, электричества и топлива.

Скорее всего, к концу года вырастут цены на топливо, логистические услуги и транспорт в пределах 5-10%, отмечает Милашевская. По ее словам, рост цен будет постепенным, уже к концу первого квартала 2023 года многие ценники на товары в магазинах несколько раз перепишут в сторону повышения.

Ранее эксперты и специалисты Центробанка заявили, что рост цен в России не так уж отличается от инфляции в других странах, сопоставимых по экономическому развитию. Однако, даже если ситуация будет ухудшаться, России необходимо грамотно продолжить структурную перестройку в экономической сфере.

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