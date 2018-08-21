Замеченный на АЗС в Краснодаре с голой девушкой судья из Ставрополя подал в отставку

Квалификационная коллегия судей Ставрополья 21 августа удовлетворила заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова о прекращении его полномочий.

Видеозапись с обнаженной девушкой на краснодарской автозаправке в августе появилась в соцсетях. На кадрах видно, как останавливается внедорожник, из него выходит девушка без одежды и идет в магазин АЗС. Там она покупает пиво и уходит. Все это время водитель машины снимает ее на камеру смартфона.

Пользователи соцсетей предположили, что автомобиль может быть зарегистрирован на председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова. При этом по данным ряда СМИ, судья заявлял, что на кадрах не он, а на Кубани в нынешнем году он не был.

О том, что Макаров подал в отставку, сообщила 21 августа председатель квалификационной коллегии судей Ставропольского края Татьяна Самойлова.

«Заявление полностью удовлетворено. Полномочия Макарова Юрия Николаевича прекращаются», — сказала она.

При этом после заседания Самойлова пояснила журналистам, что заявление об отставке Макаров подал без объяснения причин. Вопросом о его причастности к происходящему на видеозаписи будет заниматься совет судей Ставропольского края, который уже начал проверку, сообщает «Интерфакс».

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