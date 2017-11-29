Заместитель генпрокурора РФ и губернатор Кубани провели прием обманутых дольщиков

Мероприятие проходит в Краснодаре 29 ноября. В нем принимают участие представители собственников проблемных многоквартирных домов.

Прием проводят заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На встрече присутствуют прокурор региона Сергей Табельский, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов и первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Андрей Кикоть сказал, что вопрос обманутых дольщиков очень сложный. Тем не менее, он решается, в том числе благодаря тому, что со стороны власти проводится большая работа.

Вениамин Кондратьев отметил, что для решения проблем дольщиков необходима всесторонняя поддержка, в том числе и прокуратуры.

«Когда последний дольщик перестанет быть обманутым, тогда мы будем считать, что вопрос закрыт. Официально их насчитывается до 1 тыс. человек, но если мы не будем жестко контролировать этот вопрос, количество будет только расти», — заявил глава региона.

Он добавил, что застройщик должен не только зарабатывать, но и нести социальную ответственность и не перекладывать обязанность по достройке объектов на другую компанию или власть.

«По каждому недостроенному дому разработан алгоритм, дорожная карта. Мы ищем инвестора взамен тем, которые не могут завершить начатое, и таким образом выходим из ситуации. Другого пути нет», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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