Заместитель министра иностранных дел принял посла Израиля

Вчера 31 мая заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля Зехавита Бен Гиллеля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, направленной на дальнейшую активизацию узбекско-израильского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам эффективного использования потенциала сотрудничества в сферах инвестиций, инноваций, медицины и образования.

Предстоящие совместные мероприятия, в частности, O' Рассмотрены график и организационные аспекты очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Израиля.