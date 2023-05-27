Заместитель министра иностранных дел Узбекистана встретился с главой кувейтской компании

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Алоев «Кувейт Инвестмент Ко.» принял президент компании Юсуф Мухаммед аль-Али, передает корреспондент АА “Дунё”. Были обсуждены вопросы активного продвижения.

Перспективы реализации инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и др. секторов в нашей стране.

Узбекистан и «Кувейт Инвестмент Ко.» между компаниями достигнута договоренность о разработке плана совместных мероприятий по расширению сотрудничества.