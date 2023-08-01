Заместитель министра иностранных дел Узбекистана встретился с послом Катара

31 июля 2023 года состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжона Алоева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Хасаном Хамзой Хашимом.

В ходе интервью были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Катаром, а также другие актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Узбекистан и Катар Важность своевременной реализации договоренностей, достигнутых в рамках отмечены рамки мероприятий высокого уровня.

Состоялся обмен мнениями по графику будущих совместных мероприятий.