Заместитель министра иностранных дел Узбекистана встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

30 мая 2023 года заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Гайрат Фазилов встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии встретились с представителем Терхи Хакала и Илккой Салми, координатором по борьбе с терроризмом Европейского Союза.
Они подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом. Отмечена необходимость расширения сотрудничества в направлении борьбы с угрозами терроризма, экстремизма, транснациональной преступности и незаконного оборота наркотиков.
Представители Европейского Союза возвращают граждан Узбекистана, особенно женщин и детей из районах конфликтов, и реинтеграции их в общество.Высоко оценил его опыт.
Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества на афганском направлении. Выражена взаимная заинтересованность в продолжении регулярного диалога по урегулированию ситуации в Афганистане. С этой точки зрения стороны приветствовали успех состоявшейся 26 мая с.г. в Ашхабаде (Туркменистан) четвертой встречи специальных представителей Европейского Союза и стран Центральной Азии по Афганистану.