Заместитель министра иностранных дел встретился с послом Бангладеш

30 мая 2023 года заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Алоев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в нашей стране Захангиром Аламом.

В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили результативные результаты визита делегации Узбекистана в Бангладеш 17-19 мая т.г.

Организационные аспекты подготовки к очередному заседанию Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Обсуждены предложения по расширению сотрудничества в сфере экономической дипломатии и паломнического туризма.