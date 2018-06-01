Заместитель полпреда президента в ЮФО провел прием граждан в Краснодаре

С жителями Кубани встретились заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Леонид Беляк и вице-губернатор края Алексей Копайгородский.

Одна из частых тем — благоустройство. Жители краевой столицы обратились с просьбой привести в надлежащий вид дворы многоэтажек. Работы на улицах Новороссийской, Таганрогской, Енисейской и Новгородской решили начать уже в июле. В Усть-Лабинском районе к концу года улучшат водоснабжение — заменят центральный водопровод. Приехали на прием и жители Новороссийска.

«Десять лет живем на улице Октябрьской в Новороссийске и у нас нет газа. Раньше там было садовое товарищество, а теперь уже черта города», — рассказала жительница Новороссийска Любовь Быковец.

Завершение строительства газопровода запланировано на июль будущего года. Оказать содействие попросили жители Гулькевичского района. Они рассказали о требующем капитального ремонта спортивном комплексе — единственном в селе Соколовском.

«С коммуникациями износ произошел, и спортивный комплекс год назад закрыли из-за несоответствия различным требованиям», — сказал житель Гулькевичского района Денис Фролов.

На приеме решили, как помочь жителям Гулькевичского района. Ремонт планируют завершить к концу следующего года.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник