Заместителя главы Калининского района заподозрили в халатности

В отношении мужчины в апреле возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим контролем за работой центральной районной больницы.

Во время проверки прокуратура установила, что администрацией Калининского района долгое время не принимались нормативные правовые акты о формировании муниципального задания в отношении МБУЗ «ЦРБ Калининского района». Ответственные должностные лица администрации с 2014 года не проводили проверки в медучреждении.

Это привело к тому, что в учреждении сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с ростом просроченной кредиторской задолженности, вызванная отсутствием достаточных денежных средств на закупку лекарств и материалов. В итоге поставщики медикаментов, товаров и услуг через суд взыскали с больницы в счет штрафных санкций за несвоевременную оплату в общей сумме более 2 млн рублей. При этом курирующим заместителем главы администрации района вопросы финансово-хозяйственной деятельности больницы должным образом не контролировались и не проверялись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел СКР по краю, после их рассмотрения в отношении должностного лица администрации района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

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