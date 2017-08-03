Замгенпрокурора РФ: на Кубани достаточно вариантов для решения проблем фермеров

В заседании по вопросам, связанным с распределением и арендой земельных участков, принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На встрече присутствовали заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, вице-губернатор, курирующий сферу АПК, Андрей Коробка, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, представители фермерских хозяйств края.

Как отметил Андрей Кикоть, в подобном формате встреча проводится уже во второй раз. По итогам первой рассмотрено около 35 обращений. Фермеры из Кавказского, Каневского, Калининского, Кущевского районов подтвердили, что благодаря поддержке краевой власти и вмешательству прокуратуры их проблемы, которые касались сферы землепользования, незаконного изъятия земельных участков, необоснованного уголовного преследования, были решены, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Считаю, что нами выбран правильный формат общения, и этот диалог нужно продолжать», – подчеркнул заместитель Генерального прокурора РФ.

Вениамин Кондратьев сообщил, что для решения спорных ситуаций, связных с оборотом земель сельхозназначения, весной 2016 года была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли члены Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, Ассоциации фермеров, юристы, представители власти. За время работы было рассмотрено более 200 запросов. В пользу фермеров решено порядка 70% обращений.

«У нас в крае 14,5 тыс. фермеров, и вопросы возникают у небольшого количества. Кто хочет работать, он работает. А кто хочет все время жаловаться и воевать, тот жалуется и воюет. Да, есть проблемы, которые зависят от власти, нежелание чиновников взять ответственность. Такие люди получают дисциплинарные взыскания и лишаются должностей. Но когда не используется ни одной возможности решить свои проблемы, возникает вопрос: чего вы действительно хотите?» — заметил губернатор.

Андрей Кикоть отметил, что в Краснодарском крае существует достаточно способов решения спорных вопросов, касающихся оборота земель сельхозназначения.

«Не живите по принципу «как хочу». В Краснодарском крае создано достаточно вариантов для решения проблем фермеров», — резюмировал заместитель генерального прокурора РФ.

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