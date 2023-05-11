Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с послами Палестины и Саудовской Аравии

10 мая заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Алоев провел отдельные встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Государства Палестина и Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Джавадом Мухаммадом Авадом и Юсуф Аль-Утаиби В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития отношений в сферах, представляющих интерес для сторон. Особое внимание было уделено взаимному сотрудничеству в рамках ООН, ОИК и других международных организаций. Также состоялся обмен мнениями относительно расписания будущих диалогов в разных формах.