Замминистра сельского хозяйства РФ отметил эффективность работы Госветуправления Кубани

Евгений Непоклонов 16 января провел в Краснодаре рабочее совещание с регионами ЮФО по эпизоотической ситуации на юге России. Участие в нем принял вице-губернатор Андрей Коробка.

На встрече обсудили текущую обстановку по АЧС, эффективность работы региональных Госветуправлений по ликвидации особо опасных заболеваний животных. В ходе совещания Евгений Непоклонов в качестве примера успешной работы в этом направлении привел Краснодарский край.

«Те действия, которые здесь принимаются, мы всячески поддерживаем. В целом, если другие регионы «под кальку» будут делать то, что делают сегодня на Кубани, уже будет меньше рисков, связанных с дальнейшим распространением инфекции», — сказал Евгений Непоклонов.

Замминистра подчеркнул, что последние случаи заноса вируса АЧС на кубанских предприятиях требуют детальной проверки и объективной оценки всех профильных ведомств.

Андрей Коробка сообщил, что на всех инфицированных объектах сейчас проводится ликвидация поголовья, готовится дезинфекция. Приняты все меры, чтобы с этих объектов не распространялось заболевание. Организована работа блокпостов, чтобы максимально закрыть эти территории.

Вице-губернатор добавил, что ряд вспышек заболеваний животных, в том числе АЧС, которые возникают в Краснодарском крае, являются следствием заноса вируса из других регионов.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить благополучие у нас в крае — не только по АЧС, но и по другим заболеваниям», — акцентировал заместитель главы региона.

Вице-губернатор отметил, что проводить качественную работу позволяет серьезное материально-техническое обеспечение.

«В 2018 году край включается в работу по продолжению строительства крупнейшего на Юге России диагностического центра-ветлаборатории в Новороссийске. В эксплуатацию ее планируется ввести к 2020 году», — цитирует Коробку пресс-служба администрации Краснодарского края.

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