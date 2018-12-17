Замначальника полиции Крымского района и следователя будут судить за посредничество во взятке

Одного из фигурантов уголовного дела с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, следователь отдела полиции по Крымскому району узнал о том, что его коллега расследует дело в отношении мужчины по обвинению в незаконно обороте наркотиков. Он был знаком с дочерью подозреваемого, поэтому предложил ей помощь в пользу ее отца. После этого злоумышленник договорился со своим непосредственным руководителем — заместителем начальника ОМВД по Крымскому району о том, что после того, как расследование завершится, они получат от девушки 1 млн 200 тыс. рублей для дальнейшей передачи должностным лицам в суд за условное наказание. При этом часть денег они решили поделить между собой.

Девушка сообщила о поступившем предложении в правоохранительные органы. После этого 1 ноября 2017 года во время встречи следователь получил от нее деньги, затем его задержали оперативники ФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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