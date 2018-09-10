Заморозку пенсионных накоплений россиян продлят до 2021 года

10 сентября в 16:00

Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

Меры объясняются тем, что Минфин не успевает определиться с моделью индивидуального пенсионного капитала.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала министерство финансов разрабатывает совместно с Центробанком. Согласно их идее, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах. Их будут наполнять сами граждане, в фонд можно будет направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены.

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