Зампред СПЧ при губернаторе Кубани Бабин заявил об опасности самостроев

Заместитель председателя совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Станислав Бабин 16 февраля прокомментировал ситуацию с горевшим самостроем в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

«Меня возмущает: где те люди, которые разрешали строительство, согласовывали строительство, которые инспектировали это строительство? Они должны были видеть эти недочеты. Где эти люди сегодня находятся?» — сказал Станислав Бабин.

Сейчас на месте пожара продолжают работать следователи. Им предстоит установить причины возгорания. Проверку проводит и краевая прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка в деятельности застройщика, контролирующих органов, местного самоуправления по соблюдению градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности», — сказал старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Гость одного из жителей многоэтажки выбросил непотушенную сигарету в стиральную машину с бельем, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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