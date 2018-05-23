Зампрокурора края встретится с жителями Псебая, где произошло резонансное убийство

23 мая в 12:45

Заместитель прокурора Краснодарского края Зулима Бачемукова 23 мая в 15:00 лично встретится с местными жителями и проведет межведомственное совещание по вопросам профилактики преступлений и правонарушений.

Представители прокуратуры 22 мая уже провели встречу с местными жителями, на которой также присутствовали представители полиции, СК и местной администрации. У граждан приняли заявления и предложения, по изложенным там фактам организованы проверки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в Мостовской район по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина 24 мая приедет его старший помощник Игорь Комиссаров. Встреча состоится в 12:00 в поселке Псебай в ДК «Юбилейном», сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины назначили генетическую экспертизу.

СК разыскивает свидетелей убийства. Задержан второй подозреваемый.

Глава поселка Псебай ушел в отставку. Председатель СК России Александр Бастрыкин 22 мая принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

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