Запад договорился ввести потолок цен на российскую нефть. Чем ответит Россия?

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце ноября.

Страны G7 и Австралия договорились о введении фиксированной цены на нефть из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Запад может принять окончательное решение по этому вопросу до конца ноября. При этом Россия в ответ на такие действия планирует приостановить поставки нефти и нефтепродуктов участникам этого соглашения.

Источники Reuters отмечают, что G7 и Австралия решили установить фиксированную предельную цену на российскую нефть, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса мировых цен на нефть. Запад считает, что это позволит стабилизировать мировой нефтяной рынок, а также минимизирует нагрузку на участников всего рынка.

Кроме того, страны «семерки» и Австралия отказались от планов ввести динамический коридор цены на российскую нефть. По словам собеседника агентства, это могло бы привести к излишней волатильности на рынке и дало бы России возможность влиять на рынок за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.

Лидеры G7 уже обсуждали планы по введению фиксированный цены на российскую нефть.

Источники агентства не исключают, что установление потолка цен на российскую нефть повлечет за собой определённые сложности. В частности, участникам соглашения придется регулярно договариваться о цене на различных встречах и совещаниях, что усилит бюрократические процессы.

Российские власти неоднократно заявляли, что в случае введения фиксированной цены Москва перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак называл подобные действия полным «полным абсурдом».

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest предупредил, что американцы и их союзники после ограничения цены на нефть планируют ввести аналогичную меру для других российских товаров. Он указал, что речь может идти о металле и газе. По его словам, Россия не будет «обеспечивать благосостояния других за свой счет» и откажется от поставок тем странам, которые ввели подобный механизм.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы», — объяснил российский посол.

О планах ввести потолок цен на российскую нефть заявили в начале сентября министры финансов стран G7. Лимит планировали установить с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Страны ЕС не могли принять единого решения на этот счет. Против выступали Кипр и Венгрия.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

А экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует повторение «нефтяного эмбарго» 70-х годов. По его мнению, в экономике западных стран начнется стагфляция, когда экономический спад и высокий уровень безработицы будет сопровождаться ростом цен.

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