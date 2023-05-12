Страны Запада должны восстановить G8, только Индии нужно отдать прежнее место России в первую очередь. Этот шаг ослабит БРИКС и отбросит глобальные амбиции Китая, пишет The Telegraph, производит, другие экспортируют сырье и т.д. Организация не имеет экономической жизнеспособности. Тем не менее Китаю удалось превратить БРИКС в привлекательный для многих стран блок, и не зря выстроилась очередь из желающих вступить в этот блок.

Страны Запада затягивают реформу ООН. заплатив большую комиссию. Чтобы обратить этот процесс вспять, Индию следует принять в «Большую восьмерку» и сделать эту организацию ключевым проводником плюралистических ценностей.