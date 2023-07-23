Запад готовит «алмазные санкции» против России

Европейская комиссия разрабатывает методы ограничения торговли алмазами из России с целью снижения доходов российской стороны от экспорта драгоценных камней. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности Меред МакГиннесс в ответ на запрос депутата Европарламента Томаша Здеховски.

«Комиссия продолжает работать над способами ограничения торговли и использования российских алмазов с целью снижения доходов от экспорта российских алмазов», — сказал МакГиннесс. По его мнению, это требует немедленного внимания в рамках санкционной политики Евросоюза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель говорил о своем намерении ограничить торговлю российскими алмазами.