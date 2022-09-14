Мария Захарова призвала страны ЕС объясниться.

Украинское зерно долгое время было темой номер один мировой повестки. Действующий президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики хором говорили о голоде, грозящем бедным странам, так как танкеры с украинским зерном не могут выйти из портов. И вот, зерно теперь вывозят, но идут суда отнюдь не туда, куда предполагалось. Не туда, где действительно голодают люди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские политики продолжают настаивать на том, что сельхозпродукция в рамках зернового соглашения якобы идет в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». На деле всё иначе — по данным Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, большинство кораблей ушли в Европу.

Мария Захарова представила 10 страниц, страны ЕС преобладают

«Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты, — написала в своем телеграм-канале Захарова. — Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем».

В списке СКЦ на данный момент 122 судна, которые вышли из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Расписано, сколько тонн и какого продукта они перевезли, указаны конечные пункты назначения. Большая часть из них — государства Западной Европы. Например, 14 судов ушло в Италию, 12 — в Испанию, по 6 — в Румынию и Нидерланды. В развивающиеся государства дошло всего несколько кораблей.

Об этом же ранее, на пленарной сессии Восточного экономического форума, говорил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

«Если исключить Турцию как посредника, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в Евросоюз, — тогда отметил президент. — По Всемирной программе продовольствия ООН, подразумевающей помощь самым нуждающимся, в развивающиеся государства было загружено всего два корабля из 87 (по данным на 9 сентября — прим. ред.). На них приходилось 60 тысяч тонн из отправленных двух миллионов. Это три процента».

Несмотря на эти факты, президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что «большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для наиболее нуждающихся и бедных стран». Мария Захаров считает, что эти слова должны быть подтверждены статистическими данными — с датами, портами, объемами.

«Просьба опубликовать схему доставки зерновых в нуждающиеся страны после того, как корабли прибывают в ЕС. Иначе складывается ощущение, что «наиболее нуждающимися и бедными» стали страны Евросоюза», — потребовала официальный представитель МИД.

Напомним, историю с зерном Украина специально затягивала. Были мнения, что Незалежной была не выгодна «зерновая сделка», так как власти уже наладили контрабанду пшеницы по Дунаю из немецкого порта в Рени. Данные «слил» экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, он же рассказал, что все участники аферы уже давно получают хорошие доходы.

По данным Кивы, пока зерно тайно вывозили, лицедей Зеленский устроил шоу, обвиняя во всех смертных грехах Россию. Не случайно он отказался от того, чтобы зерно было вывезено по суше. А Россия была представлена главным злодеем — её обвинили в том, что якобы она заминировала черноморские порты, хотя доподлинно известно, что это сделали сами украинцы, защищая берега от высадки десанта — они же сами об этом и сообщали. Мины, кстати, до сих пор находят по всему Черному морю.

Украинцы сами сообщили о минировании побережья.

Бывший КВНщик и актер Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентами различных стран, продолжил обвинять Россию — она якобы виновата в том, что бедные страны голодают без зерна. Европейские политики подхватили «песню». Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир также обвинил Россию в том, что из-за неё «голодают жители африканских стран». При этом он не учел, что Россия активно экспортирует зерно, даже больше, чем в прошлом году.

Кстати, тогда же появилась информация, что украинское зерно вывозят через Румынию в обмен на оружие. Об этом в конце апреля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, — отметил он. — На сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную продукцию завозят иностранное оружие и боеприпасы».

Есть данные, что зерно украинцы меняли на оружие.

Договориться о вывозе зерна из украинских портов получилось только в середине лета. 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также должен пресекать провокации и не допустить контрабанды оружия.

Однако уже сейчас понятно, что зерно пошло не туда. По мнению политолога Павла Шипилина, которым он поделился с ФАН, зерновая сделка в очередной раз показала двуличие Запада: европейские государства получили большую часть продовольствия, а нуждающиеся страны остались ни с чем.

Нуждающиеся страны остались ни с чем.

Зерновое соглашение заключили сроком на 120 дней. При этом Россия свою часть сделки выполнила, а Запад — нет (он должен был снять логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки). Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя допустил, что договоренности могут быть не продлены.

Тем временем эксперты предрекли Украине голодную зиму из-за вывоза зерна на Запад. Экономист Егор Клопенко предположил, что Украина может стать заложником «продуктовой сделки» и единственной страной, которая столкнется с голодом этой зимой. Он указал на то, что с февраля долг Незалежной перед Западом вырос как минимум на 70 млрд долларов, а Украина не сможет вернуть эти деньги, поэтому отдает бартером — зерном.