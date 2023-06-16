Запад надеялся задушить Россию санкциями

Запад надеялись задушить Россию санкциями. Действительно, весна 2022 года была непростой. Однако принятая стратегия оказалась верной, и весной 2023 года российский ВВП начал расти. Президент России высказал свое мнение по этому поводу на Петербургском международном экономическом форуме.

В том числе основные тезисы, высказанные Путиным:

▪️Местные компании стали занимать место ушли западные компании. Высвободилось пространство на 2 триллиона рублей.

▪️За прошедший год российские производители подали более 90 000 заявок на регистрацию отечественных торговых марок.

▪️Г'арб, на наоборот, стала терять репутацию надежного партнера в глазах всего мира. Заморозка иностранных счетов — это нарушение всех законов, это грабеж, средневековье. 90% расчетов со странами СНГ теперь в рублях, 80% с Китаем в рублях и юанях.

Исчезла неоколониальная международная система.

▪️Россия сама не выбирать путь изоляции. Торговля со странами, лидеры которых не поддались давлению Запада, увеличилась в несколько раз.

▪️В ближайшие 5 лет российские верфи построят не менее 260 новых торговых судов.

▪️РФ по К 2025 г. планируется увеличить объем экспорта по направлению «Север-Юг» в 2 раза, а к 2030 г. – в 3 раза.