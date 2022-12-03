Запад согласовал потолок цены на российскую нефть

Предельная стоимость покупки нефти из России составит 60 долларов за баррель.

Страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщается в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции. Решение по потолку цены на российскую нефть вступит в силу с 5 декабря 2022 года.

«Страны «Большой семерки» и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в $60 за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза. Политика потолка цен вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты», — говорится в заявлении G7 и Австралии.

Отдельно западные страны обнародуют решение по потолку цен на российские нефтепродукты. Решение по ним должно вступить в силу после 5 февраля 2023 года. Кроме того, страны G7 и Австралия планируют в будущем полностью отказаться от закупки сырой нефти и нефтепродуктов из России.

Издание Financial Times отмечает, что консенсус по потолку цен удалось достичь после отказа Польши от своих возражений. До этого Варшава предлагала ввести потолок цены на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. По словам главы Еврокомиссии, лимит цены на нефть из России будет регулируемым.

В Москве неоднократно предупреждали, что в случае введения фиксированной цены Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак сравнил подобные действия с «полным абсурдом».

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американцы и их союзники после ограничения цены на нефть могут ввести аналогичную меру для других товаров из РФ. По его словам, речь может идти о металле и газе.

О планах ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября сообщили министры финансов стран G7. Лимит планировали ввести с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Однако Евросоюз не мог принять единого решения на этот счет. Против выступали Кипр и Венгрия.

Президент Владимир Путин в ответ подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить ее собственным интересам.

В свою очередь экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует повторение «нефтяного эмбарго» 70-х годов. По его мнению, в экономике западных стран начнется стагфляция, когда экономический спад и высокий уровень безработицы будет сопровождаться ростом цен.