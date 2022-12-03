Запад согласовал потолок цены на российскую нефть

auladin 03.12.2022 Экономика

Запад согласовал потолок цены на российскую нефть

Предельная стоимость покупки нефти из России составит 60 долларов за баррель.

Страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщается в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции. Решение по потолку цены на российскую нефть вступит в силу с 5 декабря 2022 года.

«Страны «Большой семерки» и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в $60 за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза. Политика потолка цен вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты», — говорится в заявлении G7 и Австралии.

Отдельно западные страны обнародуют решение по потолку цен на российские нефтепродукты. Решение по ним должно вступить в силу после 5 февраля 2023 года. Кроме того, страны G7 и Австралия планируют в будущем полностью отказаться от закупки сырой нефти и нефтепродуктов из России.

Запад согласовал потолок цены на российскую нефть

Издание Financial Times отмечает, что консенсус по потолку цен удалось достичь после отказа Польши от своих возражений. До этого Варшава предлагала ввести потолок цены на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. По словам главы Еврокомиссии, лимит цены на нефть из России будет регулируемым.

В Москве неоднократно предупреждали, что в случае введения фиксированной цены Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак сравнил подобные действия с «полным абсурдом».  

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американцы и их союзники после ограничения цены на нефть могут ввести аналогичную меру для других товаров из РФ. По его словам, речь может идти о металле и газе.  

О планах ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября сообщили министры финансов стран G7. Лимит планировали ввести с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Однако Евросоюз не мог принять единого решения на этот счет. Против выступали Кипр и Венгрия.

Президент Владимир Путин в ответ подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить ее собственным интересам.

В свою очередь экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует повторение «нефтяного эмбарго» 70-х годов. По его мнению, в экономике западных стран начнется стагфляция, когда экономический спад и высокий уровень безработицы будет сопровождаться ростом цен.

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