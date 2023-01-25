Запад хочет оставить Россию без банкоматов

Эксперты рассказали, чем рискует обернуться уход из страны крупного производителя банковских терминалов

Один из крупнейших производителей терминалов для приема банковских карт к оплате — компания Ingenico — готова в ближайшее время уйти из России. По имеющимся данным, фирма может покинуть страну уже в марте 2023 года.

Как рассказали РБК три источника на платежном рынке, компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. При этом техническую поддержку POS-терминалов компания планирует осуществлять до конца марта. Уход компании связан с западным давлением на Россию.

Согласно данным Банка России, на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 млн POS-терминалов. Сама Ingenico в начале 2018 года сообщала, что в России произведено 1,5 млн ее POS-терминалов. Отметим, что в 2019 году компания закрыла производство в стране и перенесла его во Вьетнам.

Россияне рискуют столкнуться с дефицитом банкоматов

Доля работающих на сегодняшний день POS-терминалов Ingenico в России составляет около 50% – такие данные РБК привел генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов.

По оценкам специалиста, после их ухода возникнут две основные проблемы — это техническая поддержка программного обеспечения и ремонт самого оборудования.

Коробов опасается, что с уходом Ingenico существуют риски того, что их POS-терминалы будут работать до первой неисправности, а также устареют, поскольку не смогут поддерживать новый функционал.

Экономист Ирина Романова заявила «Блокноту», что речь идет об очень серьезной проблеме.

«Доля продукции этой фирмы на российском рынке довольно велика. Конечно, взять и заменить ее в одночасье крайне сложно. Тем более другой производитель банковских терминалов – американский. Грубо говоря, он тоже в любой момент может покинуть российский рынок», – пояснила Романова.

По ее словам, в такой ситуации России следует обратить внимание на азиатских производителей, сотрудничество с которыми пока не заблокировано:

«В любом случае нам не стоит просто сидеть и ждать, когда Запад нам совсем выкрутит руки. К самому худшему сценарию стоит готовиться уже сейчас. В ином случае может остаться без банкоматов вообще».

Впрочем, экономический аналитик Денис Ефремов призвал не драматизировать ситуацию. «Во-первых, у нас есть банкоматы и других производителей. Во-вторых, мы можем переключиться на других партнеров. В-третьих, наличку тоже никто не отменял. Давайте не будем драматизировать ситуацию. В Средневековье нас никто не в силах отбросить», – заявил он «Блокноту».