Запад хочет превратить Молдову во вторую Украину, а Кишинев слепо следует за ним, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в эфире телеканала “Россия 24”.

” Запад совершенно безответственно и совершенно недальновидно хочет превратить Молдову во вторую Украину. “К сожалению, в этом активно участвует нынешнее руководство Молдовы”, – сказал замминистра.

По мнению замминистра, Кишинев слепо следует за Западом, участвует в санкциях США против России, наносит ущерб отношений с Россией.

Однако Россия не обостряла отношения с Молдовой, и «это не в российском стиле», — сказал он.

Москва сотрудничества Кишинева с НАТО и Евросоюзом в военно-политической сфере. В конце мая Европейский Союз начал миссию гражданского партнера в Молдове. Цель Евросоюза – укрепить доброжелательность к Западу в молдавской политике и усилить конфронтацию с Россией. В то же время молдавское правительство традиционно заинтересовано в хороших отношениях с Россией. Народ Молдавии также не верит слухам о «российской угрозе». Но действующая власть игнорирует интересы и настроения населения.