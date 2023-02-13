Западные компании возвращаются в Россию не смотря на потерю репутации

Западные фирмы между репутацией и прибылью выбирают последнее.

Западные компании, покинувшие российский рынок после начала спецоперации во избежании репутационных потерь, скоро вернутся в страну, сообщил директор компании FrontierView Марк МакНами агентству Bloomberg.

Страх потерять доброе имя из-за связей с Россией пропал у западных поставщиков еще в первые месяцы СВО, заключает европейский эксперт. Но многие по-прежнему остерегались возобновлять работу на территории страны, признанной европейской элитой «агрессором». Теперь этот страх пропал.

Выяснилось, что компании, продолжившие сотрудничество с Россией, никоим образом не пострадали и сохранили репутацию на Западе. В связи с этим многие фирмы, которые поторопились покинуть нашу страну, приняли решение вернуться на российский рынок.

«Каждый квартал мы видим компании, которые становятся реалистами и говорят: «к черту», – подчеркнул МакНами.

Ранее агентство Bloomberg предсказывало невероятные перспективы для молодых российских предпринимателей благодаря уходу западных компаний из страны. Колумнисты издания пророчили создание огромного количества стартапов на фоне санкций Запада.

По их мнению, ограничительные меры США и Евросоюза не только не обрушили российскую экономику, но и дали шанс местным бизнесменам заместить ушедшие бренды и товары собственной продукцией, а также создать новые логистические маршруты для ввоза необходимого сырья.

Нынешняя ситуация в России, по по словам американских экспертов, напоминает период 90-х годов, когда из-за развала СССР были временно нарушены цепочки поставок, вынуждавшие бизнесменов творчески подходить к налаживанию логистики.

При этом вопрос о том, так ли необходимо России возвращение компаний, осудивших политику страны и пообещавших никогда не появляться на российском рынке, остается открытым.

Бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко рассказал, к чему приведёт правило обязать торговые сети продавать продукцию российских производителей. По прогнозу Потапенко, единственным эффектом от этого будет удорожание товара, на котором «заработают посредники, а потребитель потеряет ценность».

Ранее Дмитрий Медведев предложил узаконить в России так называемое «интеллектуальное пиратство». По его мнению, данный шаг поможет российским компаниям справится с западными санкциями. Экс-президент уверен, что России просто нет смысла продолжать следовать законам, которые западные страны сами же нарушают.