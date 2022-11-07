Западные пользователи YouTube поразились низким ценам на продукты в РФ после восьми месяцев санкций

Многие пользователи отметили, что санкции сильнее ударили по Европе, чем по России.

Иностранные пользователи YouTube оказались поражены ценам в российских супермаркетах после восьми месяцев санкций в отношении страны. Они написали множество комментариев к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Австралиец снял видео в одном из магазинов Москвы, обращая внимание подписчиков на обилие товаров и цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные фирмы ушли из России после начала спецоперации, им на замену пришли местные бренды, а в некоторых случаях, как с газированной водой, просто были заменены названия.

Пользователи были серьезно удивлены тому, как России удалось справиться с чередой запретительных мер. Причем поражены были и жители не самых последних стран. Пользователи оставили под видео около 10 тысяч комментариев.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием! Кроме того, цены! Все цены низкие!», — написал Karen Brojakowski.

Другой пользователь отметил, что цены в России указаны со всеми налогами – на ценнике окончательная стоимость, в отличие от тех же США.

«Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street», — заявил sylwek917.

«Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше», — отметил Knife Collector.

Последние несколько месяцев в России удалось не только удержать инфляцию, но и значительно снизить ее. Какие-то продукты на прилавках магазинов дешевеют, какие-то, наоборот, дорожают, но резких ценовых перепадов – взлетов и падений – не происходит. В этом убеждена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство способно обеспечить уровень цен на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Данную возможность глава государства назвал конкурентным преимуществом России.

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