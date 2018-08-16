Западный обход Краснодара планируют расширить

О реконструкции дороги на брифинге 16 августа рассказал мэр Евгений Первышов.

«Западный обход — это краевая дорога. Но я понимаю, что в ближайшей перспективе она может перейти муниципалитету. В планах — ее реконструкция и расширение, создание необходимых пешеходных переходов, всей транспортной инфраструктуры, которая необходима для этой бурно развивающейся территории», — отметил глава города.

По его словам, Западный обход скоро станет внутригородской дорогой, так как здесь активно идет развитие. Возводят две школы на средства, которые выделило Министерство строительства по федеральной программе «Жилище». Мэрия также ведет переговоры о выделении земельного участка под спортивное учреждение.

«Часть земельных участков нам застройщики передают для того, чтобы мы могли предусматривать соответствующую инфраструктуру. Не просто земельные участки. Они передают их с уже готовыми проектами, полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой — что немаловажно, это снимает существенную нагрузку с муниципального бюджета», — отметил Первышов.

Проект Дальнего западного обхода разрабатывает Минтранс совместно с «Росавтодором». Транспортная артерия улучшит транспортную логистику города, так как весь транзитный транспорт, который раньше шел через Краснодар, будет уходить по северной части — с севера на запад, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Первышов рассказал о приоритетах в строительстве дорог в Краснодаре.

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