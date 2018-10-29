Запашный: причиной нападения львицы на ребенка на Кубани стала халатность работников цирка

На Кубани в цирке села Успенского, где львица напала на девочку, была нарушена техника безопасности.

Об этом заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность нескольких ответственных людей. Директора или владельца цирка, который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика. Человек занимается этой работой только потому, что можно, потому что нет никаких ограничений для того, чтобы приобрести животное и начать с ним работать», — отметил Запашный.

Он добавил, что дрессировщик явно не учел особенность поведения молодого животного. Помимо этого, защитное ограждение могло быть установлено с нарушениями. Вместе с тем, по мнению Запашного, нельзя снимать вину и с лица, сопровождавшего ребенка на представлении, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. На Кубани по делу о нападении львицы на девочку задержали директора цирка. Прокуратура проверит условия содержания напавшего на ребенка животного.

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