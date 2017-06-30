style=»width: 100%;»> Запрещенные польские груши уничтожили в Сочи

В Сочи в ходе мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции была выявлена партия польских свежих груш. Товар оказался запрещен к ввозу в Россию. Подкарантинную продукцию изъяли и уничтожили.

Всего в текущем году на территории Кубани было изъято и уничтожено более 4 тонн груш из Польши и Бельгии, запрещенных к ввозу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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