Правительство Нидерландов хочет запретить школьникам приносить мобильные телефоны на занятия без объяснения причин с 1 января 2024 года. Требование в настоящее время является не юридическим документом, а директивой.

По мнению чиновников, мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы в классе отвлекают учащихся от урока, что плохо сказывается на их обучении». секретные шоу. По данным mir24.tv электронные устройства разрешены только тогда, когда они необходимы для использования на уроке и по медицинским показаниям, рин. Студенты должны быть в состоянии сосредоточиться и хорошо учиться. «Научные исследования показывают, что мобильные телефоны отвлекают внимание, — сказал министр образования Нидерландов Роберт Дейкграаф. При этом юридические меры будут приняты, если их усилия не увенчаются успехом к лету 2024 года.