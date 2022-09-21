Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

Из-за угроза вторичных санкций с российскими картами больше не работают ряд банков Казахстана, Армении и Вьетнама.

Угрозы санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки делают своё дело — всё больше коммерческих банков «ставят на паузу» работу с российскими картами «Мир». С начала недели об этом сообщили два турецких банка, а также финансовые заведения Казахстана, Армении и Вьетнама.

Об отказе работать с платежной системой «Мир» объявил вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык», пишут известия со ссылкой на ответы сотрудников колл-центров. В BIDV сообщили, что продолжают обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, но платежной системы «Мир» в этом списке нет. Принимать карты перестали и в банкоматах Народного банка Казахстана («Халык банк»).

Ранее стало известно, что из-за угроз вторичными санкциями, приостановили работу с «Миром» ранее принимающие и турецкие банки Denizbank и Iş Bankası. В организациях заявили, что приём карт будет приостановлен до тех пор, пока не будут проанализированы возможные риски.

Это решение последовало после того, как 15 сентября США ввели санкции против гендиректора НСПК Владимира Комлева. В разъяснительном документе было предупреждение: компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют старые, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США». Тогда же стало известно, что США и ЕС усилили давление давление на Турцию и турецкий бизнес и потребовали отключить банки страны от системы «Мир».

В Армении тоже сообщили о прекращении работы карты «Мир». Местные СМИ сообщают, что обслуживание карт российской платежной системы прекратилось, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах. При этом ЦБ Армении пояснили, что коммерческие банки страны самостоятельно примут решения в связи с санкциями относительно обслуживания системы «Мир».

То же самое заявляли ранее и в самой платежной системе. Там акцентировали внимание на то, что банки-партнеры могу блокировать карты подсанкционных банков.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, — говорится в сообщении. — Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков».

На форумах делятся тем, как карты «Мир» обслуживаются в других странах.

«Все не могут ввести МИР не потому, что против РФ. А просто боятся санкций США и потерять лакомый сахарок в виде свифт, карт виза и мастеркард и многое другое. Отсюда получается отказываются не по убеждениям, а от страха. Так себе свобода выбора», — написал один из пользователей.

«Вчера в Анталии смогла всюду заплатить мир Тинькофф. В магазинах говорили, что вроде бы с 21 не будут работать. Сегодня 21 в аэропорту опять Тинькофф мир заплатила в кафе. Сразу говорят, Тинькофф — давайте. Курс 3,46», — написала другая.

«В Армении этим утром работают, но спасибо за информацию. Думаю, готовиться в сегодняшнем мире надо ко всему…», — написал третий.

Напомним, картами системы «Мир» можно пользоваться в некоторых странах мира — Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Например, в Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но и они могут в любой момент приостановить обслуживание российских карт. Туристам советуют брать с собой резерв наличных или менять рубли.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять уже по прилёту в Турцию рубли на лиры (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Рекомендуется также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

После случая с Турцией, вероятно, будет постепенно усиливаться давление и на банки других стран, где пока принимают карты «Мир», ожидает аналитик «Финам» Игорь Додонов. Однако, по его словам, в государствах СНГ, которые экономически и политически сильно зависят от России, вряд ли станут резко отказываться от сотрудничества с системой «Мир».

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