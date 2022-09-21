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Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

auladin 21.09.2022 Экономика

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

Из-за угроза вторичных санкций с российскими картами больше не работают ряд банков Казахстана, Армении и Вьетнама.

Угрозы санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки делают своё дело — всё больше коммерческих банков «ставят на паузу» работу с российскими картами «Мир». С начала недели об этом сообщили два турецких банка, а также финансовые заведения Казахстана, Армении и Вьетнама.

Об отказе работать с платежной системой «Мир» объявил вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык», пишут известия со ссылкой на ответы сотрудников колл-центров. В BIDV сообщили, что продолжают обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, но платежной системы «Мир» в этом списке нет. Принимать карты перестали и в банкоматах Народного банка Казахстана («Халык банк»).

Ранее стало известно, что из-за угроз вторичными санкциями, приостановили работу с «Миром» ранее принимающие и турецкие банки Denizbank и Iş Bankası. В организациях заявили, что приём карт будет приостановлен до тех пор, пока не будут проанализированы возможные риски.

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

Это решение последовало после того, как 15 сентября США ввели санкции против гендиректора НСПК Владимира Комлева. В разъяснительном документе было предупреждение: компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют старые, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США». Тогда же стало известно, что США и ЕС усилили давление давление на Турцию и турецкий бизнес и потребовали отключить банки страны от системы «Мир».

В Армении тоже сообщили о прекращении работы карты «Мир». Местные СМИ сообщают, что обслуживание карт российской платежной системы прекратилось, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах. При этом ЦБ Армении пояснили, что коммерческие банки страны самостоятельно примут решения в связи с санкциями относительно обслуживания системы «Мир».

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

То же самое заявляли ранее и в самой платежной системе. Там акцентировали внимание на то, что банки-партнеры могу блокировать карты подсанкционных банков.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, — говорится в сообщении. — Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков».

На форумах делятся тем, как карты «Мир» обслуживаются в других странах.

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

«Все не могут ввести МИР не потому, что против РФ. А просто боятся санкций США и потерять лакомый сахарок в виде свифт, карт виза и мастеркард и многое другое. Отсюда получается отказываются не по убеждениям, а от страха. Так себе свобода выбора», — написал один из пользователей.

«Вчера в Анталии смогла всюду заплатить мир Тинькофф. В магазинах говорили, что вроде бы с 21 не будут работать. Сегодня 21 в аэропорту опять Тинькофф мир заплатила в кафе. Сразу говорят, Тинькофф — давайте. Курс 3,46», — написала другая.

«В Армении этим утром работают, но спасибо за информацию. Думаю, готовиться в сегодняшнем мире надо ко всему…», — написал третий.

Напомним, картами системы «Мир» можно пользоваться в некоторых странах мира — Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

Например, в Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но и они могут в любой момент приостановить обслуживание российских карт. Туристам советуют брать с собой резерв наличных или менять рубли.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять уже по прилёту в Турцию рубли на лиры (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Рекомендуется также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

После случая с Турцией, вероятно, будет постепенно усиливаться давление и на банки других стран, где пока принимают карты «Мир», ожидает аналитик «Финам» Игорь Додонов. Однако, по его словам, в государствах СНГ, которые экономически и политически сильно зависят от России, вряд ли станут резко отказываться от сотрудничества с системой «Мир».

Запугать нельзя работать: американцы устроили карте «Мир» большие проблемы

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