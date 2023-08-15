Запущена новая услуга для соискателей гражданства Узбекистана

” предоставляет возможность негражданам обращаться через центры госуслуг или YAIDXP для определения уровня знания государственного языка при получении гражданства.
Кроме того, в случае недовольства поступающих решением региональной экзаменационной комиссии по определению уровень знания государственного языка, апелляция может быть направлена в жалобу.
Апелляции подаются через центры госуслуг или YAIDXP в течение 5 рабочих дней со дня оглашения результатов экзамена.
В этом случае со дня оглашения результатов ЕГЭ в течение 10 дней будет проведена апелляционная экспертиза, по результатам которой будет принято одно из следующих решений:
— оставить апелляцию без рассмотрения неудовлетворен;
— изменить результаты предварительной экспертизы и удовлетворить апелляционную жалобу;
>
— аннулировать результаты первой экспертизы и назначить повторную экспертизу.
Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд.