Запущена новая услуга для соискателей гражданства Узбекистана

” предоставляет возможность негражданам обращаться через центры госуслуг или YAIDXP для определения уровня знания государственного языка при получении гражданства.

Кроме того, в случае недовольства поступающих решением региональной экзаменационной комиссии по определению уровень знания государственного языка, апелляция может быть направлена ​​в жалобу.

Апелляции подаются через центры госуслуг или YAIDXP в течение 5 рабочих дней со дня оглашения результатов экзамена.

В этом случае со дня оглашения результатов ЕГЭ в течение 10 дней будет проведена апелляционная экспертиза, по результатам которой будет принято одно из следующих решений:

— оставить апелляцию без рассмотрения неудовлетворен;

— изменить результаты предварительной экспертизы и удовлетворить апелляционную жалобу;

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— аннулировать результаты первой экспертизы и назначить повторную экспертизу.

Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд.