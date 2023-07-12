Запустят мастерские известных художников в области искусства и хобби

В постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию народного искусства и художественного творчества в Республике подписано 11 июля. Об этом есть пункт.

Шестым пунктом документа предусмотрено создание школ мастерства известных художников в области искусства и хобби.

Создатели, создавшие собственную школу профессионального мастерства в установленном настоящим постановлением порядке, получают дополнительное поощрение в размере 5-кратного размера минимальной месячной заработной платы по основному месту работы за счет средств государственного бюджета. .

Школы навыков получают право бесплатно пользоваться помещениями учреждения, в котором они работают, этим учреждением им выделяется отдельное помещение и создаются другие необходимые условия.